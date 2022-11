CALCIO, CORTENOVA: SFIDA ALLA PRO LISSONE PER SUPERARE IL “MOMENTO NO”

Data pubblicazione 17 Novembre 2022

CORTENOVA – Fase di campionato complicata per la prima squadra del Cortenova, che a novembre non è ancora riuscita a trovare punti. Complici tre sconfitte di misura, rispettivamente contro Morbegno, Giovanile Canzese e Valmadrera, che hanno notevolmente complicato la corsa verso le posizioni che contano.

L’ultimo risultato utile risale ormai al 23 ottobre (2-1 sul Grosio) e la classifica vede attualmente la squadra di Antonio Selva in dodicesima posizione a 12 punti, due gradini sopra alla zona playout.

Se da una parte abbiamo una difesa dura da penetrare (13 gol subiti), i grattacapi principali arrivano dalla fase offensiva, dal momento che sono soltanto 12 le marcature realizzate (ultima nella speciale classifica dei gol). Un problema non da poco, evidenziato soprattutto nelle ultime sfide con una sola rete all’attivo (su calcio di rigore) negli ultimi 180 minuti.

Per dimenticare la fallimentare trasferta a Valmadrera e uscire dal momento negativo si fa appello al campo di casa, storicamente difficile da espugnare per le squadre avversarie. In particolare, il prossimo turno vede ospite al centro sportivo Todeschini la Pro Lissone, che con 21 punti realizzati è attualmente terza in classifica. 16 i gol segnati, 12 quelli subiti con Matteo Gallo miglior marcatore a quota 4.

Una sfida sicuramente non facile, ma, forse per questo, ancor più motivante per i valsassinesi, che scenderanno in campo domenica 20 novembre alle 14:30.

