PRIMALUNA/SVASTICHE ALLA PALESTRA IN CICLABILE. ARTUSI ‘SENZA PAROLE’

Data pubblicazione 17 Novembre 2022

PRIMALUNA – “Superfluo ogni commento“. Con queste parole il sindaco di Primaluna Mario Artusi si è espresso sul brutto episodio che ha visto protagonista un cartello della palestra all’aperto lungo la pista ciclabile, dove sono comparse scritte e simboli di matrice nazista.

Prontamente il primo cittadino primalunese si è attivato per far rimuovere le quattro svastiche dall’ufficio tecnico, condannando il brutto gesto di cui non si conosce l’autore.

RedPri

