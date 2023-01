SCI DI FONDO, INIZIO D’ANNO IN AZZURRO PER IL VALSASSINESE AKSEL ARTUSI

Data pubblicazione 2 Gennaio 2023

PRIMALUNA – Aksel Artusi è stato convocato per la tappa di Coppa Europa in Germania, gare che dovevano svolgersi a Zwiesel ma per assenza di neve sono state spostate a Oberstdorf, dove da domani si corre anche la Coppa del Mondo nelle tappe del Tour de Ski. Un bel preludio, insomma.

Per l’atleta di Primaluna in forza allo Sporting Livigno sabato in programma una Sprint in classico e domenica una Mass start sui 20 km – sempre in tecnica classica.

RedSpo

