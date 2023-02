CALCIO LECCO: LATKI-ILARI PER REGOLARE L’ALBINOLEFFE

Data pubblicazione 1 Febbraio 2023

LECCO – Un solo punto in due partite per Lecco e Albinoleffe, chiamate a ritrovare la vittoria dopo un gennaio non esaltante. Squadre in campo con uno speculare 3-5-2, con Foschi che rinuncia alla tentazione di gettare nella mischia dal primo minuto Christian Bunino, il rinforzo in attacco tanto voluto per completare la rosa. In panca anche Bianconi, acquisto last minute della società lariana.

La prima fase di gioco scorre macchinosamente, con la partita concentrata a centrocampo. Una sola nota sul taccuino dell’arbitro, che è il giallo per simulazione sventolato a Manconi…