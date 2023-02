PREFERENZE IN VALLE: FONTANA OLTRE IL 70%; PIAZZA STRACCIA NOGARA

Data pubblicazione 13 Febbraio 2023

VALSASSINA – A scrutini in corso, e sebbene sia ancora troppo presto per parlare di scranni al parlamentino lombardo, Valsassinanews è in grado di pubblicare i primi parziali risultati dai seggi dove le operazioni si sono svolte più celermente.

A Valvarrone il coalizione del presidente Fontana vince con il 70,79%, la Lega è il primo partito (47,15%) e Mauro Piazza supera Flavio Nogara nelle preferenze padane per 54 voti a 6. A Casargo Fontana sfiora l’80% (79,18%) con la Lega al 59,26% e Piazza su Nogara 165-11. Anche a Pagnona Fontana vince con l’80,91%, la Lega conquista il 54,81% e Piazza fa meglio di Nogara 26 a 4. La Lega è il primo partito a Morterone col 54,55% nonostante il sindaco Pesenti si sia schierato apertamente con Fratelli d’Italia (Fontana prende il 77,27%).

A Crandola, dove Fontana prende il 75,41%, vince invece Fratelli d’Italia col 39,09% ma nelle preferenze Piazza supera Nogara 22 a 3. Un altro Comune dove la Lega non vince (ma Fontana fa il 78,26%) è Parlasco, dove risiede il candidato di Forza Italia De Giambattista: in questo caso premiati proprio i berlusconiani (27,87%), mentre a preferenze Piazza su Nogara 10-4.

A Dorio (Fontana al 71,52%) Fratelli d’Italia è primo col 40% e all’interno Mastroberardino supera Zamperini 34-4. Fratelli d’Italia fa bene anche a Oliveto Lario (28,90%) e a Sueglio (31,37%).

Articolo in aggiornamento