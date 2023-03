IL MILANESE ‘INDIGNATO’ CON CHI RITIENE I VILLEGGIANTI UN PROBLEMA. “L’IMU CHE PAGHIAMO PORTA RICCHEZZA IN VALLE”

Data pubblicazione 20 Marzo 2023

Egr. Direttore, sono un MILANESE con appartamento di proprietà a Cremeno.



Le scrivo perché sono INDIGNATO del fatto che una percentuale non trascurabile di lettori di VN che hanno risposto all’ultimo questionario, pensi che noi milanesi costituiamo un problema [attualmente circa l’11% dei votanti, ndr]. Sono proprio tutte le persone che hanno acquistato casa in Altopiano (per la maggioranza milanesi) e che pagano l’elevata IMU della seconda casa, a portare ricchezza in valle, non certo quei turisti della domenica che lasciano in valle solo l’equivalente dello ski-pass.

A questo proposito, mi permetto anche di mostrare la mia solidarietà a quel lettore che vi ha scritto lamentando l’assenza della navetta da Barzio paese alla funivia di Bobbio, lo scorso 18 marzo. Mantenere solo la navetta di collegamento dei parcheggi auto con la funivia significa preoccuparsi solo degli sciatori “mordi e fuggi”, e non di chi ha investito soldi per soggiorni in Valsassina.

Ancora una prova di una politica non lungimirante, che pensa solo al guadagno di giornata.

Grazie per l’ascolto.

Lettera firmata

IL SONDAGGIO IN CORSO:

QUAL È IL PRIMO PROBLEMA DELLA VALSASSINA? Il lavoro

I milanesi

La viabilità

L'ambiente minacciato

I politici

I dilettanti in montagna

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

.

LEGGI ANCHE: