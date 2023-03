SCI, A BORMIO ANDREA BERTOLDINI DOMINA NEI DUE SLALOM

Data pubblicazione 31 Marzo 2023

BORMIO – Due giorni di gare Fis Junior per il team Giovani dello Sci Club Lecco sulle nevi di Bormio che sono state archiviate alla grande.

In evidenza Andrea Bertoldini (foto in copertina e a destra) che detta legge sia nello Slalom Gigante sia nello Slalom Speciale e tra le donne Sofia Parravicini che domina nel Gigante, mentre nello Speciale sfiora il podio chiudendo in 4^ posizione (che le vale il 3° posto Aspirante), al secondo posto una brillante Linda Amidei…

AMPIA SCHEDA SU LECCO NEWS: