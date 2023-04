LA CINA È PIÙ VICINA. L’IPERMERCATO SARÀ UNA GRANDE PAGODA LEGATA ALLA CHINATOWN MILANESE

Data pubblicazione 1 Aprile 2023

PASTURO – Se ne parla da anni e, alla fine, il fatidico ultimo passo è stato fatto. A mettere i denari che valgono il sì definitivo sul progetto di costruzione dell’ipermercato alla piana di Pasturo sarà una holding cinese che ha sbaragliato la concorrenza con un disegno che ha convinto tutti.

I lavori inizieranno a giugno: una pianta da 3000 mq, 2000 dei quali verranno interamente dedicati a prodotti asiatici e a specialità etniche da ogni angolo del mondo. Il tutto per incrementare ulteriormente la crescita di un mercato, quello “fusion-asian” perlopiù, che nell’era moderna ha preso sempre più piede anche alle nostre latitudini.

L’edificio non sarà un banale capannone ma “i nostri architetti hanno preso ispirazione dalle pagode della Sagra delle Sagre in modo da rispettare la tradizionale edilizia locale” rivela l’ufficio stampa della holding.

Nel dettaglio, “ampissimo spazio – raccontano da Milano, l’ufficio è in via Sarpi – sarà dedicato al pesce: dal sushi crudo al salmone cotto “già pronto”, passando per carpacci, tartare e fritti misti. Pesce di lago, di mare, e si sta lavorando per dare rilevanza anche ai prodotti di fiume, così da sostenere i pescatori locali che, grazie a speciali convenzioni, potranno vendere il loro raccolto al supermarket”.

Inutile dire quanto questo grande progetto arricchirà le casse valsassinesi: si è deciso infatti, in sintonia con la linea adottata dalla holding proprietaria, che l’intero personale proverrà dalla chinatown milanese, con l’obiettivo di integrare maggiormente la popolazione di origine asiatica anche nel nostro territorio. 150 circa i lavoratori di origine cinese che popoleranno Pasturo sette giorni alla settimana, molti dei quali stanno già informandosi per trovare casa.

Una notizia che proietta la Valsassina nel futuro: in tempi di Ministero del Made in Italy da noi si può dire che davvero la Cina è più vicina.

Dario Fario