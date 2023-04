PESCE D’APRILE: BEN 11 NOTIZIE BUFFE OGGI SUI NOSTRI GIORNALI

Data pubblicazione 1 Aprile 2023

BALLABIO – Appuntamento imperdibile per le nostre redazioni quello del primo di aprile, giorno del ‘pesce’ e occasione per giocare con qualche notizia buffa, verosimile o del tutto frutto della fantasia.

Quest’anno ci si è svegliati a Ballabio con l’annullamento delle elezioni ed in Valsassina con l’incrocio tra tangenziale di Primaluna e pista ciclabile. Abbiamo poi anticipato il progetto di un ponte tibetano per la Grignetta e rivelato la trattativa cinese per l’ipermercato di Pasturo.

Sul Lario nessuna chiusura della galleria Monte Piazzo in vista delle Olimpiadi, e pure lo stadio del curling in quel di Piona era solo uno scherzo.

Un bluff anche la svolta ‘buonista’ del consigliere regionale Zamperini nel capoluogo, mentre si può leggere come un auspicio l’apertura dell’ostello (nel quale si dorme bene quanto in Comune). Nessuna misura europea creerà ulteriori attriti nella bega per i tavolini dei bar nelle piazze di Lecco e pure l’oscar per il fair play per il patron Di Nunno è cosa davvero poco credibile.

Un pensierino anche ai lettori del quotidiano canturino: purtroppo per i tifosi biancoblu, nessuna retrocessione trascinerà l’Armani Milano in A2.

Di seguito tutti i pesci del primo aprile 2023. Per rileggerli e non cascarci la prossima volta.

