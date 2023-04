FONDO, AKSEL ARTUSI CONCLUDE LA STAGIONE CON L’ENNESIMO ARGENTO

Data pubblicazione 2 Aprile 2023

DOBBIACO (BZ) – Ennesima medaglia d’argento per il fondista valsassinese Aksel Artusi nella team sprint di oggi ai Campionati italiani, in coppia con Teo Galli, sulle nevi altoatesine di Dobbiaco. E ancora una volta gran lotta con il “solito” Carollo per Aksel, che nonostante una buonissima gestione non riesce a spuntarla su questo tracciato nei confronti del portacolori del Piemonte.

Purtroppo (e doverosamente) la premiazione non è stata effettuata, in segno di rispetto dopo la terribile notizia giunta proprio nel parterre che indicava come deceduta sotto una valanga la madre di due delle ragazze dell’Alto Adige, partecipanti e impegnate nelle gare di Dobbiaco.

Si chiude così una stagione veramente infinita e ricchissima di soddisfazioni per l’atleta di Primaluna in forza allo Sporting di Livigno.

RedSpo