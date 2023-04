PROTEZIONE CIVILE, 300MILA EURO ALLA C.M. PER COMPLETARE IL GARAGE

Data pubblicazione 13 Aprile 2023

MILANO – Nuovi fondi per il Piano Lombardia: la Giunta regionale ha infatti approvato uno stanziamento di ulteriori 40.102.000 euro, di cui un milione destinato al nostro territorio. I progetti toccano diversi settori.

Per quanto riguarda la provincia di Lecco due i progetti sostenuti: 700mila euro stanziati per la realizzazione della pista ciclopedonale del lago di Annone – primo lotto funzionale Comune di Civate; 300mila per il completamento del garage della Protezione Civile della Comunità Montana Valsassina.