ELEZIONI BALLABIO, CORSA A 2. THALER E I ‘NO BARECH’ SI FIDANO DI DONISELLI

Data pubblicazione 13 Aprile 2023

BALLABIO – La campagna elettorale a Ballabio passa in poche ora da quattro potenziali liste a due soli candidati effettivi.

Dopo la resa di Luigi Pontiggia – che non dà indicazioni di voto anzi non risparmia frecciatine – arriva oggi il ritiro dalla contesa di Italo Thaler, portavoce dei ‘No Barech’ (in copertina). In questo caso però c’è un chiaro endorsement a favore di Ballabio Futura e Tranquillo Doniselli e contro l’ex sindaco Giovanni Bruno Bussola.

I motivi di simpatie e antipatie – politicamente parlando – sono noti da tempo: la difesa e il rispetto del territorio…