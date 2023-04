CREMENO: TORNANO LE PIZZE DI ALY, OGGI RIAPRE ‘SMART’

Data pubblicazione 14 Aprile 2023

CREMENO – Riapre oggi la pizzeria Smart di Cremeno, dopo l’aggressione che giovedì scorso aveva costretto il titolare alla chiusura proprio nel weekend di Pasqua.

Lo scatto d’ira di un quarantenne del posto ha causato diversi danni agli arredi del locale e al materiale di lavoro del pizzaiolo, un imprenditore egiziano ben inserito nella comunità e che ha ottenuto anche la cittadinanza italiana.

Dopo un iniziale e comprensibile sconforto – quella del 6 aprile è la terza aggressione in pochi mesi, sempre da parte di gente del posto – Aly Ahmed e la moglie hanno scelto di non chiudere l’attività, anzi di ripartire con nuovo entusiasmo, forti anche della solidarietà dei tanti valsassinesi che in questi giorni hanno mostrato il loro affetto.

RedCre