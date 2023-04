QUEI RIFIUTI GETTATI NEL BOSCO A BALISIO, LA NOSTRA LETTRICE: “CHE MxxxE…”

Data pubblicazione 20 Aprile 2023

BALLABIO – L’immagine è triste ma purtroppo quasi “ricorrente”, visto che da un capo all’altro della Valsassina a iniziare da Balisio, passando per Altopiano e Val piana, salendo in Alta Valle e discendendo verso Bellano capita spesso che i nostri lettori ci segnalino situazioni indegne – causate da “zozzoni” che hanno l’abitudione di scambiare il bel territorio montano per la loro personale discarica.

L’ultima ‘denuncia’ a VN in ordine di tempo è freschissima e arriva nella mattinata di giovedì. “A Balisio, dopo la Tamoil a sinistra verso i Grassi Lunghi, 50 metri dopo l’acquedotto… buttati giù nel bosco. Che mXXXe….“. Parole forti ma tutto sommato meritate. In fondo, quanto buttato a casaccio nella natura somiglia tanto a chi lo ha abbandonato lì.

RedAmb