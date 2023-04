SONDAGGIO VN: IL TURISMO CONTA, MA I VALSASSINESI “NON LO CAPISCONO”

Data pubblicazione 20 Aprile 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN ha proposto per una settimana il quesito “Quanto conta il turismo in Valsassina?”.

L’esito del sondaggio vede come voce più votata (58%) “Molto, ma i valsassinesi non lo capiscono”. In chiave negativa anche la seconda scelta “Comunque, i progetti futuri sono sbagliati” che ha ottenuto il 18% dei consensi e la terza (“Poco, secondo me”, al 10%). Stessa percentuale per i pochi “positivi” su un turismo che “Conta, e la Valle lo ha compreso”.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box alla destra della home page potete esprimervi sulla nuova consultazione – che terminerà giovedì 27 aprile. Stavolta su un tema purtroppo sempre attuale: la pessima abitudine di parecchie persone di abbandonare rifiuti a casaccio nel nostro territorio – particolarmente nelle aree boschive e accanto alle strade di Valsassina e dintorni.

IL TURISMO IN VALSASSINA: QUANTO CONTA? Molto, ma i valsassinesi non lo capiscono (58%, 224 Voti)

Comunque, i progetti futuri sono sbagliati (18%, 69 Voti)

Poco, secondo me (10%, 39 Voti)

Conta, e la Valle lo ha compreso (10%, 38 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 11 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 2 Voti) Totale votanti: 383 Loading ... Loading ...

