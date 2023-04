GIORNATA DELLA TERRA, UNCEM: “PUNTARE SU SUPERAMENTO PARCELLIZZAZIONE FONDIARIA”

Data pubblicazione 22 Aprile 2023

LECCO – Nella Giornata della Terra, per un uso migliore e più duraturo delle risorse naturali, Uncem pone l’accento su una grave problematica dei territori montani. Ben peggiore della presenza di lupi e orsi, benché la presenza di orsi e lupi sia più affascinante polarizzando maggiormente contrari o meno all’abbattimento. Ovvero la riduzione della superficie agricola nelle Alpi e negli Appennini causata dalla parcellizzazione fondiaria. Terra e terra, utilizzo delle risorse, territori abbandonati, risorse della Terra iper-sfruttate in troppe aree del mondo, e in abbandono altrove.