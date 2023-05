BASKET: GLI UNDER 10 DELL’ASD SPORT VALSASSINA CAMPIONI PROVINCIALI ‘PRIMAVERILI’ DEL CSI DI LECCO

Data pubblicazione 14 Maggio 2023

INTROBIO – Gli Under 10 dell’Asd Sport Valsassina hanno vinto il torneo provinciale primaverile del Csi di Lecco. I ragazzi allenati da Moira e Ferdi hanno conquistato il titolo e parteciperanno domenica 21 maggio al torneo regionale.

Anche gli Under 12 parteciperanno al torneo regionale, anche se sono arrivati terzi in classifica, mentre gli Under 14 hanno finito la loro stagione ai quarti di finale perdendo la doppia sfida con la fortissima squadra della Virtus Calco dopo una bellissima stagione.

Il basket a Introbio continuerà ancora per un mese fino al 9 giugno quando si farà la festa finale al Biorca di Taceno con la tradizionale Hamburgerbasket alla quale possono partecipare sia gli atleti sia i genitori. Il 9 giugno finirà anche la stagione del Microbasket che ormai è diventato un bellissimo gruppo con più di 10 partecipanti.

Quest’anno è stato molto fruttifero per l’Asd Sport Valsassina grazie all’interessamento dei genitori, all’attivismo dello staff tecnico e la dirigenza, della quale fanno parte Davide Artusi, Michela Mazzoni, Giuseppe Malugani, Davide Dall’Omo, Matteo Colombo e Ursula Baruffaldi. Un plauso va anche a chi ha dato una bella mano durante la stagione sportiva con l’organizzazione di feste e soprattutto con la compilazione dei referti di gara: tra i tanti, Alessandro, Stefania, Erika, Pietro, Omar, Nicola, Giulio, Davide, Morris.

I giovani stanno facendo la loro parte per la crescita dell’Asd Sport Valsassina: Francesco, Davide, Chiara, Riccardo, Edwin e Renzo stanno frequentando il corso arbitri organizzato dal Csi di Lecco e, in autunno, Davide, Moira e Manuel seguiranno il corso per diventare allenatori.

Tra le altre cose, sempre nell’ambito della crescita societaria, la squadra sta programmando un futuro con l’obiettivo di iscrivere il maggior numero di formazioni possibili ai campionati Csi della prossima stagione.

RedSpo