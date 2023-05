COPPA ITALIA DOWNHILL: SUBITO PROTAGONISTI I BIKERS VALSASSINESI

Data pubblicazione 18 Maggio 2023

CALDIROLA (AL) – Gli atleti del Team Scott BMT Valsassina Motobase MDBRS protagonisti al primo appuntamento di Coppa Italia Downhill.

La pista Charlie Race, composta da tratti rocciosi, alternati alle radici e velocissimi curvoni in terra battuta è stata resa ancora più impegnativa dalla forte pioggia che ha imperversato per tutti e tre i giorni di gara. La tregua dal maltempo è arrivata unicamente all’inizio delle finali, aggravando ulteriormente le già precarie condizioni della pista diventata ancor più pesante e viscida. Nonostante le avversità climatiche, l’egregio lavoro dei tecnici del Team Scott BMT Valsassina Motobase MDBRS ha dato la possibilità agli atleti di raggiungere gli obiettivi per i quali hanno duramente lavorato nella stagione invernale.

Nella categoria allievi uno stratosferico Tommaso Rocca, al debutto sulla Scott Gambler Tuned conquista un terzo posto che sa di vittoria, viste le pochissime ore passate in sella alla sua nuova bici e con i nuovi compagni di squadra. Buona anche la decima posizione di Francesco Roda. “Sono stupito per il risultato che sono riuscito ad ottenere – ammette Rocca -. Abbiamo finalizzato l’accordo con il team la settimana antecedente la gara e ho provato la nuova Scott Gambler praticamente il venerdì. Grazie ai tecnici del Team ho trovato subito la configurazione adatta alle mie caratteristiche. Posso dire che sono nel team giusto!”

La vera notizia bomba del fine settimana arriva dalla categoria Juniores che vede trionfare Matteo Bosco in una delle più numerose e combattute categorie di Coppa Italia DH. Con una discesa ai limiti della perfezione, “il Puma” conquista il più alto gradino del podio. Nella stessa categoria, dodicesimo Tommaso Santià, in difficoltà nell’inferno di Caldirola. Vittima di una caduta è solo quindicesimo Nicolò Vesentini, che si era qualificato sabato nella top 5. “Sono super felice! Lo sognavo da tanto tempo – commenta Bosco – e finalmente è arrivato! Il primo gradino del podio me lo sono goduto tutto fino in fondo anche perché arriva da un weekend davvero difficile dal punto di vista meteorologico. È andato tutto bene fin dalle qualifiche dove ho visto di avere un po’ di margine per la domenica dove ho dato tutto! Grazie a tutto il Team!”

Ma il weekend positivo non finisce qui. Nella massima categoria Elite il portacolori del Team Scott BMT Motobase MDBRS, Filippo Demicheli, con una discesa conservativa, mantiene i margini di sicurezza e conquista un quinto posto assoluto che gli dà la consapevolezza di poter combattere per il podio ai prossimi appuntamenti. “Ascoltando i consigli del nostro preparatore ho provato a spingere meno durante la run di gara per prediligere la fluidità nella mia azione – racconta Demicheli -. È un ottimo risultato per me e per la squadra e lo vedo come una solida base per l’approccio ai prossimi impegni”.

“Devo ammettere – conclude il presidente Alberto Mainetti – che questo weekend abbiamo faticato molto dal punto di vista tecnico per dare a tutti gli atleti la possibilità di utilizzare mezzi perfettamente in ordine. Il fango era davvero tanto, ma siamo riusciti a portare in fondo la gara con ottimi risultati complessivi. Faccio i complimenti Matteo, Tommaso e Filippo che in questo fine settimana sono riusciti a farci emozionare”.