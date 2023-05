PASTURO, INIZIATI I LAVORI ALLA FRANA DEI GRASSI LUNGHI

Data pubblicazione 18 Maggio 2023

PASTURO – Iniziati gli interventi per la messa in sicurezza della strada tra Pasturo e la località Grassi Lunghi, in seguito ad una frana che ha compromesso il versante.

Da un paio di giorni si lavora per garantire la tenuta della parete ma si tratta solo di un primo provvedimento rispetto a quanto è reamente necessario e già domani, venerdì sera, il sindaco Artana chiederà al Consiglio comunale di approvare la variazione d’urgenza al bilancio dell’ente deliberata appositamente per lo smottamento.

RedPas