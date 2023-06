BARZIO, CHE BEFFA! ALLO SPAZIO EVENTI UNA ESTATE SENZA PUNTO RISTORO

Data pubblicazione 26 Giugno 2023

BARZIO – Il chiosco della tensostruttura e del parco giochi di via Provinciale rimarrà chiuso. Il Comune di Barzio fa sapere tramite il proprio ufficio stampa di non aver trovato un gestore che ne potesse garantire l’apertura per la stagione. Verranno però aperti i servizi igienici.

Da anni non si riesce a trovare un gestore per la struttura, tuttavia le ultime estati il servizio era stato garantito da un affidamento temporaneo per un limitato periodo di tempo. Le cose quest’anno sono andate meno bene tanto che alla manifestazione di interesse non è seguito il bando, e al momento a Palazzo Manzoni non sono pervenute nemmeno disponibilità per un affidamento diretto.

“Siamo consapevoli che il bando non fosse appetibile – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – in quanto si trattava di un affidamento per un lasso di tempo limitato perché subito dopo l’estate partiranno i lavori per lo smantellamento della tensostruttura e la costruzione della nuova area polifunzionale”, una struttura da un milione di euro che permetterà di sfruttare lo spazio anche nella stagione fredda.

Non una bella notizia dalla perla della Valsassina: l’area dove negli ultimi anni si sono concentrate le manifestazioni estive, e che ha da poco goduto dell’installazione di nuovi giochi per i bambini, resterà dunque senza un punto ristoro né un gestore/manutentore di riferimento.