BARZIO: PRONTA LA PISTA DI PUMP TRACK. “VIETATISSIMA ALLE MOTO”

Data pubblicazione 3 Luglio 2023

BARZIO – Conclusi i lavori alla pista di pump track di Barzio realizzata nell’area verde compresa fra la tensostruttura di via Provinciale e il parcheggio del mercato. La pista offre a sportivi di tutte le età la possibilità di affrontare un divertente percorso arricchito da dossi, rampe, basculanti e vari ostacoli da affrontare in bicicletta. Resterà però chiuso il chiosco che avrebbe garantito ristoro agli atleti.

“Fra gli obiettivi – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia -, oltre a favorire l’avvicinamento allo sport, anche quello di sviluppare capacità di utilizzare la bicicletta su tracciati impegnativi, come possono esserlo i sentieri e le strade sterrate di montagna; aumentando così la consapevolezza e la sicurezza di chi li frequenta. Questo intervento ha richiesto al Comune un investimento di 135mila euro, sostenuto anche grazie a un cospicuo contributo del Bim (Bacino Imbrifero Montanto) pari a 85mila euro. Siamo soddisfatti per quanto fatto e ci auguriamo che questa attrazione possa essere apprezzata dai ragazzi che frequentano Barzio”.

L’accesso alla pista sarà consentito tutti i giorni, senza limite di orario e in completa autonomia. “La raccomandazione – aggiunge il sindaco – è che chi vi si cimenta utilizzi tutti i presidi e le norme di sicurezza: casco, guanti, protezioni…”.

Due i percorsi a disposizione: uno in asfalto (Pump Track) e uno in terra battuta (Skill). In occasione dall’apertura ufficiale, sabato scorso, accompagnati da Luca Testa e da suo figlio Samuel, tre giovani atleti del Team BMX Garlate – Adam, Omar e Luca – hanno provato le piste con ottimi risultati e gran divertimento. “È stato un piacere vederli divertire e aver dato questa possibilità a tutti quelli che vorranno cimentarsi in questa disciplina o vorranno solamente passare un po’ di tempo sulle due ruote a divertirsi – prosegue il sindaco -. Voglio ricordare che è vietato entrare sulle piste con mezzi motorizzati, i trasgressori saranno puniti”.