I SEGRETI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI, OLTRE LA CRISI E LA DISINFORMAZIONE

Data pubblicazione 20 Novembre 2023

BARZIO – Non c’è crisi energetica, c’è crisi di conoscenza. Argomenti di grande interesse quelli esposti da Gianfranco Magni, consulente energia, nella serata che l’associazione culturale La Fucina ha dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

In questi mesi anche in Valsassina si è iniziato a ragionare in merito alle CER e in molti, soprattutto gli enti pubblici, si sono mossi per radunare interesse attorno a nascenti società che si prefiggono di gestire e distribuire l’energia autoprodotta da impianti fotovoltaici da installarsi sul territorio. Si è sentita però la mancanza di una compartecipazione della cittadinanza su idee, finalità e progetti.

L’incontro de La Fucina con l’esperto tecnico introbiese si è posto l’obiettivo di informare ed aiutare a fare chiarezza sulle CER, dando così modo di affrontare con la giusta consapevolezza la non più rinviabile transizione energetiche. Valore aggiunto il pubblico che – ospite dell’auditorium parrocchiale di Barzio – ha partecipato arricchendo il dibattito con considerazioni ed esperienze personali.

“Con il cavaliere Gianfranco Magni – spiegano gli organizzatori – abbiamo intrapreso un percorso per comprendere la transizione energetica: lo scorso anno ci ha illustrato consigli e buone pratiche per il risparmio energetico, in questo incontro abbiamo voluto avvicinarci al tema delle CER, assoluta novità da noi ma realtà consolidata in altre parti d’Italia e in diversi paesi europei. Un modo per avere gli strumenti grazie ai quali non farci trovare impreparati di fronte ai cambiamenti”.

C.C.