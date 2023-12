FUSIONI, L’EX PRESIDENTE C.M. BARUFFALDI CONTRO ADAMOLI (VALVARRONE)

Data pubblicazione 14 Dicembre 2023

Egregio Direttore,

l’altra sera pur non avendo partecipato ai lavori del parlamentino locale che secondo me è anche politicamente svuotato e ridotto all’aritmetica ombra di se stesso, ho comunque saputo che un autorevole “qualcuno” ha citato un articolo apparso recentemente su Valsassinanews riguardo il progetto di unificazione dei comuni di Primaluna e Cortenova, osservando che l’autore “ha dimenticato qualcosa” delle vicende passate.

Fossi io il destinatario della nota, avrei da da eccepire visto che, non per caso e nello stesso giorno dell’assemblea, ho inviato alla Redazione dell’autorevole Giornale le mie personalissime considerazioni sul tema Unificazioni e Fusioni fra i comuni di quella Comunità Montana che ben conosco. Faccio presente che, per quanto mi riguarda, non mi sono scordato di nulla di quanto è accaduto e qui ribadisco: le due Unioni dei comuni in Valvarrone e in Valsassina sono, infatti, miseramente fallite non appena sono finiti i contributi assicurati dagli enti sovraccomunali per sostenere concretamente il loro avvio.

Finiti i soldi, finita la festa, gabbato lo santo!

Al riguardo di quel poco che ha superato la prova del tempo ho detto, infatti, e cito testualmente che: “Potevano essere queste le prove generali per la futura fusione fra questi comuni ma così non è stato, almeno in parte. In Valle, tutto da rifare!” Per Valle intendevo la Valsassina vera e propria. In Valvarrone, invece, successivamente, ma questo si sapeva già ormai da anni, 3 su quattro dei comuni dell’originaria Unione si sono fusi ma la cosa resta comunque un fallimento a metà e l’applauso ce lo riserviamo per un’altra occasione, a lavoro completato, se mai avverrà.

Se non siete riusciti ad andare avanti mettendovi d’accordo fra 4 piccoli comuni della stessa Valle con una popolazione complessiva, mi risulta di 639 abitanti, e con tutti contributi che vi hanno dato, mi spiace per voi, ma non potrete certo aspirare ad essere considerati un fulgido esempio da seguire. Questo è quanto!

Confidando in una lettura obiettiva e senza retropensieri, cordialmente saluto gli amici di un tempo.

Claudio Baruffaldi

NOTA EDITORIALE

Informazioni raccolte dalla nostra redazione indicano il “qualcuno” citato da Baruffaldi nella persona del presidente dell’assemblea della Comunità Montana Fausto Adamoli.

Il quale naturalmente ha facoltà di replica a questo intervento, sempre tramite VN.

