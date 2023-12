FUSIONI TRA COMUNI, BARUFFALDI REPLICA A BUZZELLA (VALVARRONE)

Data pubblicazione 20 Dicembre 2023

Egregio Direttore,

a chi, in privato, mi ha fatto notare l’incongruenza della estemporanea replica del sindaco di Valvarrone, con spirito natalizio, ho fatto presente che effettivamente quanto esemplificato è decisamente poco coerente con la realtà dei fatti descritta dallo stesso primo cittadino. Si sostiene, infatti, che: “La fusione è una scelta epocale e va perseguita ove serve, la cui bontà si può giudicare solo dopo alcuni decenni” senza, però, tener presente che la stessa Unione in Valvarrone è saltata dopo ben 22 anni di onorato servizio e nonostante i preziosi servizi forniti alla popolazione. Sono parole sue. Dicesi autogol!!

Nelle mie legittime considerazioni non ho certamente scomodato la Democrazia e la legittima autodeterminazione dei popoli ma semplicemente mi ero limitato ad osservare quanto è avvenuto in provincia di Lecco dove i comuni, in questi ultimi decenni, sono passati da 90 a 84 e questo la dice lunga sulle difficoltà di fondere le amministrazioni comunali, al di là delle dichiarazioni di principio. Prima che qualcuno “se ne accorga” preciso che uno dei sei comuni di cui sopra, che mancano all’appello, ha cambiato provincia e dunque i municipi che resistono alla fusione sono soltanto 5. Diciamo che c’è spazio di miglioramento.

Piaccia o non piaccia, oltre a motivi particolari legati alle singole realtà territoriali, a far saltare buona parte delle Unioni nella nostra provincia sono stati, spesso e volentieri, motivi di vil pecunia: non a caso più di un comune dopo il fallimento della loro Unione è finito al TAR per cercare di recuperare le palanche spese nel tentativo di risparmiarne. Non sono segreti di stato, basta documentarsi un po’…

Buon Natale a tutti.

Claudio Baruffaldi

