CRONACA IN MONTAGNA. LA GIOVANE IN GRIGNETTA ERA SCOMPARSA DA GIORNI, ALTRA TRAGEDIA A TORRE DE BUSI

Data pubblicazione 25 Gennaio 2024

GRIGNA MERIDIONALE – Non dava sue notizie da cinque giorni la 21enne il cui corpo è stato trovato senza vita ieri mattina in Grignetta. Si tratta di una giovane di nazionalità polacca che soggiornava in un albergo di Milano dove, appunto, non faceva rientro da sabato e già da qualche giorno parenti e amici si erano preoccupati. Le ricerche da parte delle autorità sarebbero invece iniziate martedì, e ieri il ritrovamento dopo che un escursionista ha notato uno zaino abbandonato lungo il sentiero della Cresta Cermenati.

Era solo lunedì quando un altro escursionista è precipitato, questa volta sulla Grigna Settentrionale, riportando gravi traumi e che ancora non può dirsi fuori pericolo. La fidanzata è in cerca del compagno di ascesa che chiamando i soccorsi gli avrebbe salvato la vita.

Purtroppo la vicenda della giovane polacca non è l’unica tragedia verificatasi ieri sui monti lecchesi. Nel pomeriggio i Vigili del fuoco di Lecco e i tecnici del Soccorso alpino sono stati impegnati nel recupero di un 66enne caduto per una cinquantina di metri in un bosco a Torre de Busi, in località San Martino. Uscito per una passeggiata, l’uomo non è rientrato e i famigliari hanno dato l’allarme.