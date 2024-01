I 103 ANNI DI GIOVANNI INVERNIZZI, DECANO DI CREMENO E MAGGIO

Data pubblicazione 31 Gennaio 2024

CREMENO – Immancabili i festeggiamenti del 30 gennaio a Cremeno per il compleanno del decano del paese Giovanni Invernizzi, classe 1921 originario di Maggio.

Il brindisi per i raggiunti 103 anni si è svolto anche quest’anno nella sala consigliare, una piccola cerimonia occasione per il sindaco Pier Luigi Invernizzi di ribadire l’affetto di tutta la comunità di Cremeno e Maggio nei confronti di Giovanni.

“È un onore e un piacere poter aver avuto oggi la presenza in aula consigliare dell’ultracentenario e decano del paese Giovanni, per porgergli in rappresentanza dell’intera comunità cremenese vivissimi e sinceri auguri di buon compleanno per il raggiungimento di un traguardo così importante. Ci uniamo lusingati ai famigliari per i festeggiamenti”.

“Con l’occasione – prosegue il sindaco – ho personalmente consegnato una pergamena con l’espressione dei più sinceri auguri ad un illustre cittadino testimone importante della storia del nostro Comune”.