MAGGIO, FALÒ “RIDIMENSIONATO” DOPO LA TRAGEDIA NELLA NOTTE A LECCO

CREMENO – “A nome degli organizzatori del falò di Maggio e del Gruppo alpini, in rispetto per i due ragazzi deceduti, si è convenuto di fare la sola accensione del falò con distribuzione del cibo”.

Lo comunicano i promotori della manifestazione già in programma per questa sera. “La sfilata con i campanacci e la musica non ci saranno. Purtroppo ci sarebbe stata la volontà di posticiparlo, ma ormai era impossibile visto che tutto era pronto da giorni. L’accensione del falò – specificano gli organizzatori – sarà successiva alla fiaccolata in ricordo tra Cremeno e Barzio così da dare a tutti la possibilità di partecipare”.

Si è inoltre deciso “di devolvere parte di quanto raccolto alle famiglie dei ragazzi deceduti, che potranno usarlo per iniziative a ricordo degli stessi. Durante l’evento, inoltre, è stato previsto un momento di preghiera in vicinanza alle famiglie”.

Parteciperanno il sindaco Pier Luigi Invernizzi e il parroco don Lucio, che interverranno per ricordare Simone e Nicholas.

RedAlt