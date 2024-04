Data pubblicazione 8 Aprile 2024

PERLEDO – Su richiesta della Soreu118, il comando dei vigili del fuoco ha inviato intorno a mezzogiorno la squadra Saf per raggiungere una persona uscita dal sentiero e finita in zona non sicura nel territorio di Perledo.

Collaborando con le squadre del CNSAS, la persona è stata localizzata e accompagnata sulla via sicura.