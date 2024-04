Data pubblicazione 27 Aprile 2024

SANTA MARIA (CAPO VERDE) – Vi abbiamo già parlato della lecchese Carola e del suo amore per i cani che l’ha spinta a intraprendere un periodo di volontariato sull’isola di Sal, nell’arcipelago di Capo Verde. Proprio da lì giungono i racconti che vi proponiamo sulle storie di alcuni dei tanti amici a quattro zampe che vivono al centro OSPA in cerca di un futuro migliore.

Tutti i cani in attesa di adozione sono sterilizzati, vaccinati e perfettamente pronti per viaggiare in tutto il mondo…