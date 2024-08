BARZIO, CHE SUCCESSO PER LO STREET FOOD. L’ORGANIZZAZIONE: “LA LOCATION UNA SORPRESA. PUNTIAMO A RITORNARE”

Data pubblicazione 6 Agosto 2024

BARZIO – Grande successo a Barzio per il Rolling Truck Street Food Festival, evento che, nel weekend appena trascorso, ha rianimato la Piazza Mercato della perla della Valsassina.

“La risposta positiva è palese – ci spiega Marianna De Caro, promotrice dell’evento -. Si è presentata tantissima gente e sui social abbiamo ricevuto commenti molto positivi. Particolarmente apprezzato il fatto che fosse un evento maggiormente dedicato ai giovani, con tanti likes non solo per il cibo, ma anche per la musica”.

“La location non non la conoscevo – ammette -. Barzio è stata una sorpresa per me: curatissima, bellissima, ordinata, con tanta gente cordiale: noi puntiamo tanto sulla pulizia, sia dei truck che dell’ambiente, dunque questo è stato un fattore molto positivo. Anche il clima fresco ci è venuto incontro, nonostante qualche goccia di pioggia venerdì sera”.

“La nostra idea è sicuramente quella di tornare, vorremmo fare un appuntamento annuale. Il nostro evento è dedicato prettamente ai giovani e alle giovani famiglie. Le persone anziane magari si aspettavano cibo un po’ diverso, ma il nostro è uno stile urban milanese e questo è stato molto apprezzato dalle fasce di età più basse. Il che è un bene, perché in qualche modo si devono convincere i giovani a restare visto che saranno loro a dover portare avanti il paese”.

“Sicuramente una spinta positiva è arrivata anche dalla comunicazione dell’evento. Con Valsassinanews abbiamo avuto un’ottima impressione. C’è stata grande collaborazione, sicuramente ha contribuito all’ottima riuscita dell’evento”.

G. G.