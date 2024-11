SERATA AUSER IN ALTA VALLE PER CAREGIVER E PER ORIENTARSI TRA I SERVIZI

Data pubblicazione 28 Novembre 2024

CASARGO – Giovedì 28 novembre il terzo e ultimo appuntamento valsassinese con Auser, in vista dell’apertura – dal gennaio del prossimo anno – dello sportello “Con voi per loro” che proprio Auser gestirà a Introbio in villa Migliavacca e che intende diventare un supporto per i caregiver familiari e per orientarsi nei tanti servizi territoriali dedicati alla terza età. La serata informativa si terrà a Casargo, alle 20 in sala civica.