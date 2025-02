“AVANZA” LA NUOVA SCUOLA DI PASTURO: DUE PIANI SU TRE, CONSEGNA PREVISTA PER LA PRIMAVERA 2026

Data pubblicazione 5 Febbraio 2025

PASTURO – Stanno rispettando i tempi previsti i lavori di costruzione della imponente nuova struttura scolastica di Pasturo – finanziata prevalentemente con fondi PNRR.

Valsassinanews ha visitato il cantiere (all’opera le imprese di Introbio e Premana Locatelli e Bertoldini). Rispetto alle precedenti scuole elementari, in pratica resterà solo il nome: Scuola Comunale Andrea Orlandi.

Per il resto, cambia davvero tutto.

In attesa di vederla al tetto e infine consegnata – secondo il sindaco Pierluigi Artana si dovrebbe rispettare la previsione iniziale, con alunni e insegnanti in aula per la stagione scolastica 2026/27 dunque a settembre del prossimo anno – il punto della situazione vede realizzati i primi due piani dei tre previsti.

Ordinati i pavimenti, la chiusura delle opere dovrebbe avvenire per la primavera del 2026, con un “cuscinetto” temporale di qualche mese in modo da evitare ritardi nell’inaugurazione.

Potrà ospitare circa 250 alunni: oltre ai piccoli di Pasturo ci sarebbe posto anche per i circa 45 studenti medi del paese (ora a Cremeno) e si avrebbe la possibilità di ospitarne molti altri. Viene alla mente la precaria condizione della scuola media di Introbio, baricentrica per il Centro Valsassina. Come noto, ne serve una nuova, ma i progetti risalenti all’amministrazione Airoldi si sono arenati.

Campanilismi, errori di valutazione e quant’altro hanno impedito di costituire un valido “polo” scolastico nella bassa Valle. Non tutto, però, è perduto e qualche ragionamento globale potrebbe essere intrapreso – specialmente una volta inaugurato il “gioiello” pasturese.

VN



