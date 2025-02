CALCIO, IL CORTENOVA SOGNA E OGGI COL MONTEVECCHIA CERCA IL SORPASSO

Data pubblicazione 16 Febbraio 2025

CORTENOVA – Settimana importante per la prima squadra del Cortenova, che arriva al prossimo impegno con una serie di prestazioni convincenti che hanno portato a tre vittorie nelle ultime quattro gare giocate.

La solida prestazione dell’ultima partita, con la quale i valsassinesi hanno battuto il Foppenico in trasferta, ha permesso di ottenere tre punti importantissimi contro un’avversaria diretta per la zona playoff. Ma il calendario non lascia il tempo di respirare: già oggi, domenica, i gialloblu avranno la ghiottissima chance di superare un’altra concorrente, issandosi al quinto posto della classifica. A Bindo sarà infatti ospite il Montevecchia che precede il Cortenova di soli due punti nel girone L del campionato di Seconda categoria. La sfida d’andata terminò 1-1, con i valsassinesi che pareggiarono nel finale grazie a Ciresa.

Tornando al buon momento dei gialloblu, gongola mister Tantardini, che sui social elogia i suoi calciatori: “Domenica da gladiatori, vittoria esterna grazie a una prestazione granitica di tutta la squadra, con rete decisiva di Garagnani e sorpasso in classifica”.

A convincere tutti è stata la grande prestazione difensiva, che ha portato a quello che è solamente il terzo clean sheet dell’anno. L’ultimo era arrivato addirittura il 6 ottobre scorso, caso vuole proprio contro il Foppenico. Buona anche la dose di occasioni create, con il solo neo di averne concretizzata una sola nell’arco dei 90 minuti. Un fattore che, se migliorato, potrebbe regalare ancora più soddisfazioni a una squadra che, da qualche settimana, è tornata a fare la voce grossa.

Oggi al termine di Cortenova-Montevecchia la consueta cronaca del match sulle pagine di VN.

RedSpo

–