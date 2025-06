A VALGREGHENTINO ULTIMO SALUTO, QUINDI CREMAZIONE PER MARCO PANZERI

VALGREGHENTINO – Un velo di tristezza ha avvolto la comunità di Valgreghentino, colpita dall’improvvisa scomparsa di Marco Panzeri, giovane di soli 33 anni. Conosciuto da tutti come “Il padella”, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, amici e colleghi, che ora si stringono attorno alla sua famiglia per l’ultimo saluto.

Una passione per la vita e per la cucina

Marco era tornato da qualche anno nella casa di famiglia dopo un’esperienza significativa in Australia, che lo aveva arricchito umanamente e professionalmente. Qui aveva ripreso la sua vita, lavorando come responsabile della cucina a Calolzio per la Cooperativa Il Grigio, dove era apprezzato per la sua dedizione e il suo entusiasmo contagioso …

