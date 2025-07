ALLA STELLA ALPINA IL TORNEO DEDICATO A NICHOLAS E SIMONE: LE IMMAGINI

CREMENO – La comunità di Cremeno ha vissuto una domenica intensa all’insegna del ricordo e dello sport con il Torneo di calcio a 7 in memoria di Nicholas e Simone Combi, due giovani tragicamente scomparsi in un incidente stradale. L’evento, diventato ormai appuntamento consolidato, ha saputo coniugare commozione, partecipazione e spirito sportivo, coinvolgendo pubblico e giocatori in un’atmosfera di autentica condivisione.

Con la vittoria in finale della Stella Alpina (in copertina) e il secondo posto dei The King, squadra più giovane della competizione, il torneo si è riconfermato un mezzo per ricordare con gioia e socializzando la perdita dei due ragazzi.

> A DESTRA: I THE KING, SECONDI CLASSIFICATI

I ringraziamenti per l’organizzazione di questo speicale evento giungono dal presidente dell’Asd Stella Alpina Giancarlo Camozzini: “Vorrei rivolgere i miei ringraziamenti al direttivo e ai soci Stella Alpina, alla parrocchia, ai volontari, al Comune di Cremeno e agli amministratori dell’Altopiano, nonché a esercenti e sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento particolare va alle famiglie di Nicholas e Simone, ai rappresentanti dell’Associazione Famigliari e Vittime della Strada, e alla Croce Rossa di Balisio per l’assistenza prestata.



Grazie, grazie e arrivederci alla prossima edizione“.

RedAlt