LUNEDÌ 11 A CASSINA L’INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA LILLA

CASSINA VALSASSINA – Il Bar Parco Giochi Cassina, in collaborazione con l’associazione Tinnamoreraidime APS e il Comune di Cassina Valsassina, invita tutta la comunità all’inaugurazione della nuova Panchina Lilla, un simbolo di sensibilizzazione e solidarietà dedicato ai reparti di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Appuntamento lunedì 11 agosto alle 11 presso il Bar Parco Giochi di Cassina Valsassina.

La Panchina Lilla non è solo un arredo urbano: è un messaggio potente. Voluta da Tinnamorerai di me APS, associazione no profit impegnata nel sostegno alle famiglie e ai piccoli pazienti della neonatologia, rappresenta un punto di riflessione e di vicinanza per chi affronta momenti delicati legati alla nascita prematura o a patologie neonatali.

Fondata con l’obiettivo di offrire supporto concreto e umano, Tinnamorerai di me APS collabora attivamente con l’Ospedale Manzoni di Lecco, promuovendo iniziative di raccolta fondi, sensibilizzazione e accompagnamento psicologico. Il nome stesso dell’associazione evoca tenerezza e impegno: un invito ad innamorarsi della vita, anche nei suoi momenti più fragili.

Maggiori informazioni sul sito www.tinnamoreraidime.it. Contatti: info@tinnamoreraidime.com