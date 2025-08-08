METEO: TEMPO STABILE E TEMPERATURE IN AUMENTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il consolidamento di una ampia area di alta pressione sul Mediterraneo determina per i prossimi giorni condizioni stabili, con precipitazioni assenti o al più isolati rovesci in montagna nelle ore più calde della giornata. In Pianura massime in deciso rialzo fino a domenica, quindi stazionarie o in lieve flessione per l’inizio della prossima settimana.

Venerdì 8 agosto

Cielo ovunque sereno, salvo irregolari addensamenti nella notte sui rilievi in rapido dissolvimento dal mattino. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 18 e 22 °C, massime tra 30 e 33 °C. Zero termico circa a 5000 metri. Venti in pianura e in montagna deboli a regime di brezza.

Sabato 9 agosto

Cielo: nella notte rapido transito di velature in ingresso dai settori occidentali, quindi schiarite fino a ovunque sereno. Precipitazioni assenti, sebbene non siano esclusi occasionali ed isolati rovesci sulle Retiche orientali. Temperature minime e massime in rialzo. In pianura minime intorno a 23 °C, massime intorno a 34 °C. Zero termico a circa 5000 metri. Venti in pianura e in montagna deboli a regime di brezza.

Domenica 10 agosto

Cielo ovunque sereno. Precipitazioni assenti, sebbene non siano esclusi locali e isolati rovesci in montagna nelle ore più calde della giornata. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Zero termico a circa 4800 metri. Venti in pianura a tratti moderati orientali, in montagna da nord.

Lunedì 11 agosto

Cielo a tratti irregolarmente nuvoloso. Possibili irregolari deboli piogge sui rilievi. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie o in lieve calo. Ventilazione in rinforzo da est in pianura, variabile in montagna. Martedì da poco a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni al più poco probabili sui rilievi. Minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli prevalentemente orientali.