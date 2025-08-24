FRED FOR SECURITY: LA DIFESA INTELLIGENTE CONTRO GLI HACKER

Fred for Security, l’innovativo sistema sviluppato da Bug Fixing s.r.l.

La minaccia degli attacchi informatici

Gli attacchi informatici rappresentano una minaccia crescente per le imprese di ogni dimensione. Le conseguenze di un attacco possono essere devastanti, con danni reputazionali, perdite economiche e possibili sanzioni per violazione del GDPR.

Fred for Security: un cybersecurity manager 24/7

Fred for Security si pone come un vero e proprio “cybersecurity manager” per le aziende, offrendo una protezione proattiva e continua.

Come funziona Fred for Security?

Fred for Security utilizza l’intelligenza artificiale per:

Scansionare continuamente la rete e tutti gli apparati connessi. Simulare attacchi come XSS, SQL injection, brute force e DDoS per identificare le vulnerabilità. Analizzare gli effetti degli attacchi e stimare la gravità del potenziale impatto. Generare un report mensile con evidenze tecniche e suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

Vantaggi di Fred for Security:

Protezione proattiva: Fred for Security si concentra sulla prevenzione, individuando le vulnerabilità prima che vengano sfruttate.

Risparmio di tempo e denaro: Fred for Security automatizza il processo di sicurezza, eliminando la necessità di assumere personale specializzato e risparmiando sui costi di gestione.

Rapporto chiaro e comprensibile: I report mensili sono facili da interpretare e forniscono una panoramica chiara della situazione di sicurezza.

Servizi di consulenza: Accesso a consulenze con esperti di cybersecurity per supporto e assistenza.

Fred for Security è un investimento strategico per le aziende che desiderano proteggere i propri dati e la propria reputazione.

Contatta Bug Fixing s.r.l. per scoprire come Fred for Security può proteggere la tua azienda.