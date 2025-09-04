CORTENOVA: APERTO IL BANDO PER LE BORSE DI STUDIO “GIOVANNI BELLOMI”

CORTENOVA – Sono ufficialmente aperte a Cortenova le candidature per le borse di studio dedicate alla memoria del compianto fisico Giovanni Bellomi. Il concorso assegnerà tre premi agli studenti universitari che si sono distinti per impegno e risultati accademici, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il merito.

In particolare, è previsto un premio principale del valore di 5.000 euro, destinato allo studente migliore tra le università pubbliche e private che rilasciano un diploma di laurea. Altri due assegni da 1.500 euro ciascuno saranno conferiti al secondo e al terzo classificato.

I beneficiari devono risiedere nel Comune di Cortenova da almeno trentasei mesi e aver superato tutti, o almeno due terzi, degli esami previsti dal proprio piano di studi individuale, mantenendo una media minima di 26/30.

Le risorse per le borse di studio provengono dal lascito testamentario di Angela Selva, madre di Giovanni Bellomi, che ha voluto così continuare a sostenere i giovani studenti nel loro percorso accademico.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 31 ottobre alla segreteria del Comune di Cortenova, allegando i seguenti documenti: stato di famiglia, certificato di iscrizione all’anno accademico in corso, autocertificazione del piano di studi approvato e elenco dettagliato degli esami sostenuti con relative votazioni.

RedCor