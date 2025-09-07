SCUOLE ELEMENTARI DI PRIMALUNA, SI INIZIA ANCORA A BARCONE

PRIMALUNA – Come anticipato da VN, gli alunni delle scuole elementari di Primaluna inizieranno l’anno scolastico venerdì 12 nella sede provvisoria di Barcone (in copertina). L’ingresso nel rinnovato edificio scolastico è previsto per la fine del mese.

L’amministrazione comunale, in accordo con l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Cremeno, ha comunicato che i lavori di ristrutturazione sono in fase di completamento. Dopo la cerimonia di inaugurazione, gli studenti potranno finalmente accedere alla nuova struttura.

L’intervento ha comportato un investimento di oltre un milione di euro. L’edificio è stato ampliato con un piano aggiuntivo e modernizzato in ogni sua parte, con l’obiettivo di offrire ambienti più funzionali e adatti alla didattica.

Durante l’inaugurazione sarà anche presentata la nuova dirigente scolastica reggente, Stefania Perego, già preside dell’istituto Bertacchi di Lecco, che prende il posto di Gianfranco Bonomi Bosaggia, in carica fino alla fine dello scorso anno scolastico. La responsabilità formale della sede resta al provveditore agli studi Adamo Castelnuovo.

