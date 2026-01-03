EPIFANIA IN VALSASSINA: TRADIZIONE, MAGIA E SPETTACOLI PER TUTTE LE ETÀ

VALSASSINA – La Valsassina si prepara a vivere un’Epifania ricca di emozioni, tradizione e coinvolgimento comunitario con una serie di eventi che uniscono storia, spiritualità e festa. Dai cortei dei Re Magi alle rappresentazioni del presepe vivente, il territorio si anima grazie all’impegno di associazioni, giovani e volontari.

PASTURO: IL PRESEPE VIVENTE E L’ARRIVO DEI RE MAGI

Domenica 4 gennaio alle ore 20.30, il Gruppo Giovani Pasturo, in collaborazione con le associazioni del paese, organizza una suggestiva processione per le vie di Baiedo. Il ritrovo è previsto alle 20.15 nel piazzale di via Baiedo. Durante il percorso si rivivranno momenti della nascita di Gesù, culminando in piazza Don C. Gnocchi con il presepe vivente, l’arrivo dei Re Magi e una dolce conclusione con tè, vin brulè e panettone per tutti.

CASSINA E CREMENO: CORTEO DEI TRE RE E DEGUSTAZIONI

Sempre domenica 4 gennaio, la Scuola dell’infanzia S. Giovanni Evangelista e la Pro Loco di Cassina, con il patrocinio dei comuni di Cassina Valsassina e Cremeno, presentano “I Tre Re”. Il corteo parte alle 17.30 dal Bar Parco Giochi di Cassina, con tappe gastronomiche offerte dagli esercenti. Alle 18.30 arrivo in Piazza Europa a Cremeno per il presepe vivente, seguito alle 19.00 da una cena a base di polenta taragna e salsicce presso l’oratorio. La serata si chiude con l’arrivo della Befana e caramelle per tutti.

PREMANA: LA TRADIZIONALE CAVALCATA DEI TRE RE

Lunedì 5 gennaio, a partire dalle 20.30, la Pro Loco Premana, insieme ai coscritti del 2003, al Coro Nives e alla Corale S. Cecilia, dà vita alla storica Cavalcata dei Tre Re. Il corteo parte dall’Elephant Pub e attraversa il centro storico, con soste musicali in cui viene intonato il tradizionale canto dei Tre Re. L’arrivo è previsto intorno alle 23.00 in piazza, dove si terrà il presepe vivente. Il servizio d’ordine sarà garantito dai volontari della squadra antincendio, Protezione Civile e Alpini di Premana.

CREMENO: SFILATA LUMINOSA E SPETTACOLO PER BAMBINI

Sabato 3 gennaio, il Comune di Cremeno propone due appuntamenti natalizi: alle 16.30 parte dalla fontana di S. Lorenzo una sfilata di trampolieri con costumi illuminati e colonna sonora fiabesca. Alle 17.30, presso il salone di Villa Carnevali, va in scena “La Slitta di Babbo Natale”, uno spettacolo di animazione per bambini a cura del Cerchio Tondo, con filastrocche, musiche e storie natalizie. Ingresso libero.

La Valsassina celebra l’Epifania con un calendario che intreccia fede, folklore e convivialità, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera di festa autentica.