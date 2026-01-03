IL LIBERTY IN VALLE: VILLA MIGLIAVACCA PROTAGONISTA A… VILLA MIGLIAVACCA

INTROBIO – Sabato 3 gennaio alle 16 a Villa Migliavacca a Introbio si terrà la presentazione del nuovo libro di Gianfranco Scotti, dedicato alla stagione del Liberty tra Lecco e la Valsassina.

Il volume esplora l’eleganza e la diffusione di questo stile architettonico nel territorio, con un capitolo interamente riservato proprio a Villa Migliavacca, ritratta negli scatti di Gianni Peverelli, che sarà presente all’incontro. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati.

Cenni storici sulla Villa Migliavacca
Costruita nei primi anni del Novecento, la villa rappresenta uno dei più raffinati esempi di architettura Liberty in Valsassina. Commissionata dalla famiglia Migliavacca, è caratterizzata da eleganti decorazioni floreali, ferri battuti e vetrate artistiche.

Oggi è di proprietà comunale e viene utilizzata da municipio e come sede per eventi culturali e mostre.

