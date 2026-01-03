IL LIBERTY IN VALLE: VILLA MIGLIAVACCA PROTAGONISTA A… VILLA MIGLIAVACCA

INTROBIO – Sabato 3 gennaio alle 16 a Villa Migliavacca a Introbio si terrà la presentazione del nuovo libro di Gianfranco Scotti, dedicato alla stagione del Liberty tra Lecco e la Valsassina.

Il volume esplora l’eleganza e la diffusione di questo stile architettonico nel territorio, con un capitolo interamente riservato proprio a Villa Migliavacca, ritratta negli scatti di Gianni Peverelli, che sarà presente all’incontro. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati.

RedCult

–

Cenni storici sulla Villa Migliavacca

Costruita nei primi anni del Novecento, la villa rappresenta uno dei più raffinati esempi di architettura Liberty in Valsassina. Commissionata dalla famiglia Migliavacca, è caratterizzata da eleganti decorazioni floreali, ferri battuti e vetrate artistiche.

Oggi è di proprietà comunale e viene utilizzata da municipio e come sede per eventi culturali e mostre.