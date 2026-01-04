DOPO OSPITALETTO-LECCO 1-1. VALENTE: “MANCATA LA TRANQUILLITÀ”

OSPITALETTO (BS) – Il pareggio di ieri a Ospitaletto lascia al Lecco più rammarico che soddisfazione, con lo 1-1 firmato dal rigore di Šipoš e dal gol subito nel finale che pesa sulle ambizioni blucelesti.

Mister Valente, nel dopo gara, sottolinea come alla squadra sia mancata quella tranquillità nei momenti chiave che permette di gestire meglio il pallone e le fasi di pressione avversaria. Il tecnico rimarca come il gruppo, giovane e ancora in fase di crescita, debba imparare a leggere le situazioni senza…

I COMMENTI POST PARTITA SU LECCO NEWS: