FERMO MAFFEI, VENERDÌ POMERIGGIO I FUNERALI DEL “NONNO DI CASARGO”

CASARGO – Sarà celebrato venerdì 9 gennaio alle ore 15 il funerale di Fermo Maffei, 98 anni, storico allevatore di Casargo e figura molto conosciuta in Alta Valle. Il feretro è composto nella chiesetta di San Giacomo in Codesino, dove in queste ore parenti, amici e compaesani possono rendere omaggio al defunto.

Le esequie religiose si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di San Bernardino in Casargo, con inizio alle 15; alle 14.30 verrà recitato il santo rosario in suffragio. Al termine della funzione il corteo proseguirà per il Tempio Crematorio, secondo la volontà della famiglia.

Maffei lascia i figli Carlo, Barbara e Giusy, la nuora Laura, i nipoti, il pronipote, i cognati, le cognate e tutti i parenti, che attraverso il manifesto funebre ne hanno annunciato la scomparsa e invitano quanti lo conobbero a unirsi alla preghiera. Allevatore stimato e vera “memoria storica” del paese, Fermo era conosciuto ben oltre i confini di Casargo per il suo impegno nel mondo agricolo e per il legame con la mostra regionale della capra orobica.

