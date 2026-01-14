LETTERA: IPERAL, POSTI DI LAVORO E… SOLARIUM ALLA FIUMETTA DI BARZIO

Egregio direttore ,

grazie per gli aggiornamenti in merito al numero dei posti di lavoro creati dall’Iperal di Pasturo.

Di questi tempi 40-50 nuovi posti di lavoro in Valle sono una vera manna.

A quei lettori che lamentano l’assenza di un solarium in Valle (e che lo vedrebbero volentieri al posto dell’Iperal) segnalo che in quel di Barzio , accanto alla fiumetta, pare vi sia una struttura che può essere destinata all’uopo.

In merito al suo utilizzo, chiedere alla ex giunta.

Un cordialissimo saluto.

F. C.

