CS CASARGO, PASQUINI: “TRASFERTA A LAMBRUGO PER CONFERMARE IL TREND POSITIVO”

CASARGO – Il presidente del Cento Sportivo Casargo, Carlo Pasquini, squadra che milita in terza categoria nel girone A di Lecco, presenta il match di domani, 18 gennaio, a Lambrugo contro l’Unione Sportiva Olympic.

“La partita di domenica sarà giocata a Lambrugo alle 14:30 perché all’andata era stata fatta l’inversione di campo – spiega Pasquini -. Per quanto riguarda il resto si può dire che in trasferta la situazione è migliorata perché sono state fatte due vittorie consecutive”.

“Siamo chiamati a una riconferma, tenendo conto che comunque non siamo al top perché ci sono degli infortunati e e la formazione non è completa”, conclude Pasquini.