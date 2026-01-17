OCCHIO ALLE TRUFFE: LA POLIZIA SEGNALA VOLANTINI FALSI NEI CONDOMINI

LECCO – Nelle ultime ore sono stati segnalati, in diversi condomini di Lecco e provincia, alcuni volantini affissi negli spazi comuni che riportano simbologie e diciture riconducibili al Ministero dell’Interno e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La Polizia di Stato ha prontamente chiarito di non aver emesso né diffuso tali comunicazioni, definendone quindi la provenienza totalmente sconosciuta e non ufficiale. Si tratta con ogni evidenza di tentativi di truffa messi in atto da persone che cercano di introdursi nelle abitazioni dei cittadini …

