CALCIO, IL CORTENOVA STUDIA LA FUTURA. RECUPERANDO QUALCHE EFFETTIVO

CORTENOVA – Match difficile, in trasferta e nell’inusuale orario delle 19 di domani domenica: il Cortenova si prepara alla partita al centro sportivo lecchese del Bione contro la Futura 96 – terza forza del campionato a quota 31 punti, ben 14 più del team valsassinese.

All’andata finì 2-2 a Bindo, con le reti dei padroni di casa siglate in quell’occasione da Pirillo e Diakhate – entrambe sugli sviluppi di calci d’angolo.

L’incontro viene presentato come di consueto dal tecnico dei gialloblu, Andrea Tantardini.

“Ci aspetta una partita veramente tosta, affrontiamo fuori casa una delle migliori rivelazioni del campionato; le nostre aspettative comunque non sono solo all’insegna della speranza di ripetere la prestazione di domenica scorsa, ma pure con l’intenzione di ritornare a fare punti importanti in trasferta”.

Sul fronte della squadra, è stata una settimana tranquilla: “Recuperiamo alcuni elementi come Benedetti in difesa, rimangono ancora ai box causa infortuni Diakhate e Lorenzo Gianola. Per il resto la rosa dal punto di vista fisico sta abbastanza bene, deve solo ritrovare fiducia nei propri mezzi perché oltre al campionato abbiamo la sfida di Coppa Lombardia contro l’Olgiate Aurora il prossimo 4 febbraio” conclude il mister.

Come sempre, cronaca del match dei gialloblu su VN, al termine dell’incontro di domani sera.

