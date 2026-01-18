POLISPORTIVA FUTURA E CORTENOVA NON SI FANNO MALE: FINISCE 0-0

LECCO – Finisce a reti bianche la sfida tra Polisportiva Futura 96 e Cortenova, valida per il campionato di Seconda categoria. Un punto a testa al termine di una gara equilibrata in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi.

Nel primo tempo meglio il Cortenova, più continuo nel possesso e nella gestione del gioco, anche se privo di vere occasioni da gol. La Futura fatica a uscire dalla propria metà campo, ma chiude bene gli spazi e limita i rischi. Nella ripresa i ragazzi di Tantardini calano fisicamente, e i padroni di casa prendono campo senza però trovare varchi per pungere. L’unica vera occasione da rete arriva ancora sui piedi degli ospiti: bella azione sulla sinistra con Galli bravo a sfondare e servire in area l’accorrente Sergio Fazzini, che però arriva con un attimo di ritardo e calcia sul fondo.

Nel finale cresce la tensione: l’arbitro allontana dalla panchina Andrea Tenderini per proteste, poi espelle al 32’ della ripresa Popescu (Futura) per doppio giallo.

Un punto che serve più al morale che alla classifica, ma consente al Cortenova di mantenere un margine di sicurezza sulla zona playout, oggi più lontana.

RedSpo