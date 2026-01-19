SALDI INVERNALI PER I GPS PAJ: -20% SU MOLTI MODELLI FINO AL 1° FEBBRAIO

Gennaio 2025: PAJ GPS, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi di localizzazione e monitoraggio, in occasione dei ribassi invernali propone scontistiche a partire dal 20% in meno su una vasta scelta di GPS per auto e moto. Le promozioni saranno attive dal 19 Gennaio e fino all’1 di Febbraio.

Ritrova il tuo veicolo in pochi secondi con un localizzatore GPS per auto PAJ

I furti e le manomissioni d’auto sono ormai episodi all’ordine del giorno nel nostro Paese, soprattutto nelle grandi città. PAJ, azienda leader nel settore della localizzazione, ha messo a punto diversi dispositivi GPS che consentono non solo di rintracciare il proprio veicolo in maniera immediata in caso di spostamenti anomali, ma anche di ricevere notifiche sul proprio smartphone nel momento in cui si verificano manomissioni, superamenti di aree di sicurezza delimitate nell’apposita app, e molti altri episodi che meritano di essere attenzionati. Gestibili comodamente dal proprio smartphone, i localizzatori GPS per auto PAJ rappresentano uno strumento accessibile, facile da usare e in grado di monitorare in maniera precisa e costante i nostri veicoli, così da intervenire prontamente in caso di tentativi di furto. Grazie alla tecnologia 4G e alla SIM integrata, possono essere utilizzati anche fuori dai confini nazionali, e in più di cento Paesi al mondo, e consentono di seguire ogni spostamento dell’auto anche a migliaia di chilometri di distanza. Il brand presenta diversi modelli che variano essenzialmente per dimensioni e modalità di alimentazione: ricaricabili esternamente, ricaricabili tramite interfaccia OBD 2, o ricaricabili con la batteria del veicolo tramite apposito cavo fornito da PAJ.

In occasione degli sconti invernali, è possibile accedere a ribassi fino al 30 % su diversi localizzatori. A questo, poi, si aggiunge un’ulteriore riduzione del 10% per gli iscritti alla newsletter.

ALLROUND Finder 4G: il localizzatore GPS più versatile in offerta

Tra le numerose promozioni lanciate da PAJ in occasione dei ribassi di Gennaio, merita particolare menzione quella riservata a uno dei localizzatori GPS più versatili del brand, l’ALLROUND Finder 4G. Questo dispositivo si ricarica esternamente tramite presa di corrente e, oltre che come localizzatore GPS per auto, può essere utilizzato per rintracciare moto, attrezzi, persone e bagagli. Grazie allo sconto superiore al 20%, a cui aggiungere un ulteriore sconto riservato agli iscritti alla newsletter, sarà possibile portarsi a casa un dispositivo GPS tecnologicamente avanzato a meno di 50 €. Per chi volesse risparmiare ulteriormente, vi è anche una versione con tecnologia 2G con copertura limitata all’area europea per 22,99 euro.

I modelli dell’ALLROUND Finder si distinguono per le loro numerose funzioni, tra le quali:

Recinto virtuale che permette di ricevere una notifica sul proprio smartphone quando l’auto, il veicolo, o l’oggetto monitorato supera i confini di un’area di sicurezza precedentemente settata dall’utente nell’app, per esempio quella nei dintorni della propria abitazione o ufficio.

Messaggi vocali: per inviare e ricevere messaggi di breve durata, comunicando imprevisti, incidenti, necessità di soccorso, etc.

Pulsante SOS: per inviare una segnalazione corredata dalla propria posizione ai contatti stretti salvati nell’app. Utile in caso di incidenti o malori alla guida.

VEHICLE Finder 4G: il localizzatore GPS alimentato dall’auto

Questo dispositivo, nelle sue versioni VEHICLE Finder 1.0 e 2.0 si distingue per praticità e discrezione. Alimentato dalla batteria del veicolo (auto o moto), non necessita di ricarica esterna e, dal momento che deve essere posizionato in prossimità di questa, non risulta immediatamente visibile a potenziali ladri. Oltre ai comuni allarmi di geofence/recinto virtuale che lo accomuna al resto dei dispositivi PAJ, presenta notifiche di accensione, di tensione e un allarme di interruzione dell’alimentazione che segnala scollegamenti dall’alimentazione dell’auto.

Altro aspetto fondamentale (presente in tutti i localizzatori PAJ) che merita particolare menzione è la possibilità di salvare punti panoramici e tragitti compiuti nell’arco di 365 giorni. Questa funzione permette non solo di tenere traccia di percorsi particolarmente suggestivi e condividerli con amici e familiari, ma anche di risalire, ad esempio, a luoghi di incidenti o infrazioni commesse, per ricostruirne al meglio le dinamiche.

Con le scontistiche al momento attive, il prezzo è di 49,99 € a cui aggiungere un ulteriore sconto del 10 % per gli iscritti alla newsletter

Localizzatore GPS per auto con batteria dalla lunga durata

Uno dei dispositivi più apprezzati di casa PAJ è il localizzatore GPS POWER Finder 4G. Dotato di una batteria ricaricabile esternamente e dall’autonomia di circa 60 giorni, garantisce ottime prestazioni e presenta, tra le tante funzionalità:

Allarme di movimento / vibrazione per ricevere una notifica sullo smartphone quando il localizzatore GPS viene scosso o spostato.

per ricevere una notifica sullo smartphone quando il localizzatore GPS viene scosso o spostato. Allarme geofence per ricevere una notifica di allarme quando il veicolo fuoriesce da un’area di sicurezza precedentemente circoscritta tramite app (per esempio parcheggio aziendale, quartiere di residenza, etc.). Questa funzione può essere utile anche per evitare di inoltrarsi in zone a traffico limitato dove l’accesso al veicolo è interdetto

per ricevere una notifica di allarme quando il (per esempio parcheggio aziendale, quartiere di residenza, etc.). Questa funzione può essere utile anche per evitare di inoltrarsi in zone a traffico limitato dove l’accesso al veicolo è interdetto Allarme velocità per ricevere una segnalazione quando il veicolo supera una certa velocità preimpostata

Considerando il prezzo molto accessibile (74,99 € per la versione 4G, e 39,99 € per quella 2G), questo dispositivo è la scelta ideale per chi vuole investire in un localizzatore GPS affidabile e dalle alte prestazioni. Da tenere a mente: il brand garantisce spedizione e reso gratuiti.

Sull’azienda PAJ GPS

PAJ GPS è un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi di localizzazione e tracciamento GPS. L’azienda è stata fondata in Germania nel 2011 da Jakob Lindner e Alexander Sarellas, due giovani imprenditori che volevano creare una soluzione semplice per ritrovare gli oggetti smarriti. Da allora l’azienda ha registrato una rapida crescita ed è ora presente anche nel Regno Unito, in Italia, Francia, Portogallo, Stati Uniti, Austria e Spagna. I dispositivi GPS PAJ vengono forniti con una scheda SIM già installata e possono essere utilizzati in oltre 100 Paesi del mondo. Il portale “FINDER” è il cuore dell’intera offerta di prodotti, che consente la localizzazione in tempo reale, il riepilogo del percorso, la configurazione delle zone perimetrali, l’impiego di tecnologie 4G, e la memorizzazione percorsi.